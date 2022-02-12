Tesla'dan SpaceX teknolojisi içeren uçan araba modeli

Von Holzhausen'e göre şirket, " heyecan verici bir uçan makine " olacak araç üzerinde ateşli bir şekilde çalışmaya başladı.

Holzhausen, “Roadster üzerinde çalışıyoruz. Keşke daha hızlı çalışsaydık ama şunu da söylemek istedim, geliştirdiğimiz süre içerisinde biz de çok şey öğreniyoruz. Biliyorsunuz, tüm bu deneyimler, piyasaya sürdüğümüzden çok daha iyi bir Roadster'a dönüşecek. Bunun üzerinde hummalı bir şekilde çalıştığımızdan emin olabilirsiniz ” dedi.

Holzhausen'e göre, merakla beklenen hiper otomobil, Tesla'nın geçen yıl güncellenmiş Tesla Model S ve Model X'te piyasaya sürülen yeni üç motorlu güç aktarma mekanismasının geliştirilmiş bir versiyonuna sahip olacak.

Von Holzhausen, “SpaceX paketi ile inanılmaz, heyecan verici bir uçan makine olacak ” dedi.

Tesla CEO'su Elon Musk, otomobil üreticisinin Roadster'a bir " SpaceX paketi " eklemeyi planladığını açıklamıştı. Tasarımcının açıklaması, planları doğruladı.