Tesla rekor üstüne rekor kırıyor

Tesla 2021 yılının dördüncü çeyreğinde rekor satış gerçekleştirerek tahminlerin üzerine çıktı.

Çip sektöründeki tedarik sorununa rağmen Çin pazarındaki üretimini artıran elektrikli otomobil devi böylece üst üste altıncı çeyreğinde de rekor teslimat yapmış oldu.

Ekim, kasım ve aralık aylarındaki satışlarını bir önceki çeyreğe göre yüzde otuz, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 70 artıran dünyanın en değerli otomobil markası Tesla bu dönemde 308 bin 600 araç üretti.

Satışların ağırlığını orta segmente hitap eden Model 3 ve SUV sınıfındaki Model Y oluştururken Model S ve Model X araçlardan 11 bin 750 adet satıldı.

Kaynak: Euronews