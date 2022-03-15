THY 4 ülkeye uçuşları durdurdu

Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna, Moldova, Rostov, Soçi ve Belarus seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Moldova, Rostov, Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz."