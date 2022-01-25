THY'den yeni açıklama: 00.00'a kadar durduruldu

Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilgili otoritelerin havalimanları ve ulaşım yollarını uçuşlara yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Üstün, açıklamasında, "Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Bu arada, uygun görülmesi halinde bazı seferlerin istisnai olarak icra edilebileceği belirtildi.