THY Genel Müdürü Ekşi, Üst Düzey Liderlik Ödülüne layık görüldü

Türk Hava Yolları (THY) açıklamasına göre, dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olan THY gökyüzündeki performansı ve liderliğiyle uluslararası kuruluşlardan övgüler almaya devam ediyor.

Bir FlightGlobal markası olan Airline Business ve dünyaca ünlü kurumsal danışmanlık şirketi Korn Ferry’nin iş birliğiyle yapılan bağımsız araştırma uluslararası hava yolu şirket ve yöneticilerini 6 farklı kategoride (Liderlik, Sektör, Düşük Maliyet ve Hava Kargo Liderliği, Yenilik ve Dönüşüm ile Çevresel Yönetim) değerlendirdi, her kategoride kazananlar bağımsız uzmanların yer aldığı bir panel tarafından belirlendi.

Bilal Ekşi'nin adına Üst Düzey Liderlik Ödülü’nü alan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı Levent Konukçu, şunları kaydetti:

"Havacılık sektörünün en zorlu günlerini beraberinde getiren pandemi döneminde operasyonlarımızı güçlü bir şekilde sürdürüp engelleri yenilikçi yöntemlerle aştık ve kendimizi rakiplerimizin bir adım önüne taşıdık. Bunun sonucunda, uçuşlar bağlamında Avrupa hava yolları arasında birinci sıraya yükselerek toparlanma sürecinin en önde gelen havayollarından biri olduk. Yolcu trafiğinde güçlü bir toparlanma görüyor ve yüksek performanslı bir yaz sezonu amaçlıyoruz. Havacılık sektöründeki güçlü toparlanma ile en zorlu günlerin geride kaldığı konusunda umutluyuz ve şimdi bütün şirketlerin geçmiş başarılarının üzerine yenilerini inşa etmelerinin tam zamanı diyoruz. Türk Hava Yolları olarak pandemi öncesi rakamları yakalamakla kalmayıp kendimizi sürekli iyileştirerek o rakamların da üstüne geçmeyi hedefliyoruz."

Türk Hava Yolları'nın kazandığı ödülle ilgili, FlightGlobal içerik sorumlusu ve The Airline Strategy Awards'ın ev sahibi Graham Dunn ise, "Hava yollarını geçtiğimiz iki yıl boyunca idare etmek firmaların yönetim yeteneklerini limitlerine kadar zorladı. Sektör pandemiyi arkasında bırakırken hangi liderlerin şirketlerinin hayatta kalmasının ötesinde Kovid-19 sonrası durum için hazırladığını görüyoruz. Diğer yandan yeni zorluklar baş göstererek firmaların dayanıklılığını test ediyor. Havayolu Strateji Ödülleri 2002 yılından beri liderlikte en iyileri seçmekte ve 2022 yılının kazananları da bu özellikleri ile öne çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

Havayolu Strateji Ödülleri programı, havacılık sektörünün 21. yüzyılda karşılaştığı ilk büyük kriz olan 11 Eylül saldırıları sonrasında başlatıldı ve bu yıl yirminci kez gökyüzünün nabzını tuttu. Yönetim yeteneğinin gelecekteki başarıyı şekillendirmede oynadığı kritik rolü ortaya koymayı amaçlayan ödüller havacılık tarihinin en büyük krizi olan Kovid-19 salgını sonrası düzenlendiği için bu yıl ayrı bir anlam taşıyor.