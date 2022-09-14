THY, iştirak çalışanlarına 40 bin liraya varan ikramiye verecek
THY Basın Müşaviri Üstün, "Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL ikramiye veriyoruz. Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak. Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.
Ekonomi Finans 14.09.2022, 14:22
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin iştirak şirketlerinde çalışan personele ikramiye verileceğini bildirdi.
Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL ikramiye veriyoruz. Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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