THY krizi fırsata çevirdi: Payı yüzde 5 arttı

Salgın nedeniyle havacılık sektöründe rakamların bir anda 20 yıl geriye gittiğini belirten Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY ile ilgili rakamların zaman zaman çarpıtıldığını ifade etti. İlker Aycı, THY’nin rakiplerinden operasyonel ve finansal sonuçları ile tüm olumlu ayrıştığına dikkat çekti.

RAKİPLERDEN POZİTİF YÖNDE AYRIŞTI

THY'nin Yeşilköy’de bulunan Genel Müdürlük binasında düzenlenen basın toplantısı ile 2020 bilançosu ve 2021 hedeflerini açıklayan Aycı, havacılık sektörünün pandemi nedeniyle olumsuz etkilendiğini ancak THY’nin rakiplerinden pozitif yönde ayrıştığını ifade etti. Aycı, “2020 yılının üçüncü çeyreğinde, 2019 yılının yüzde 40 seviyesinde gelir üretebilmiştik. Son çeyrekte bu oranı yüzde 55’e kadar çıkardık. Bu anlamda son çeyrekte 1,8 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardık. Pandemi döneminde birçok havayolu negatif FAVÖK gelir elde ederken THY hem pozitif FAVÖK gelir elde ederek hem de bu geliri kademe kademe artırarak rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı” dedi.

300 MİLYON DOLAR TASARRUF YAPILDI

Sene başı planlanan yatırımlardan yaklaşık 300 milyon dolarlık tasarruf yapıldığını dile getiren Aycı, “Türk Hava Yolları rakiplerine göre en az yolcu sayısında düşüş kaydeden havayolu olmayı başardı. 28 milyon yolcuyu taşıdı. Emsal havayollarında ortalama 22 puanlık düşüş olurken THY’de bu doluluk düşüşleri yüzde 11-12 seviyesinde kaldı” dedi.

BOŞ DURAN UÇAKLAR KARGODA KULLANILDI

Pandemi döneminde Turkish Cargo’da rekor artış olduğunu belirten Başkan İlker Aycı, “Kargoda ortaya koyduğumuz performansla THY, dünyada en hızlı büyüyen kargo teşkilatı olmayı başardı. Pazar payımızı da yaklaşık yüzde 5’e getirerek dünyada 6’ncı sıraya yükselmeyi başardık. Bu dönemde atıl kalan geniş gövdeli uçaklarımızı kargo taşımasında ilk kullanan taşıyıcılardan biri olmayı başararak 40 bin ton ilaç ve medikal malzemeyi de taşımayı ve insani görevlerimizi de yerine getirmeyi başardık” açıklamasında bulundu.

KUR FARKINDAN KAYNAKLI ZARAR

THY’nin bilaçosunu da açıklayan İlker Aycı, sözlerini şöyle sürdürdü: “THY’nin finansal borçlarının çoğunluğu dolar, euro, Japon Yeni gibi para birimlerinden oluşmaktadır. 2020 yılında 17,4 milyar lira kur farkı zararı meydana gelmiştir. Bu kur farkı zararı yıl sonunda VUK raporlamasında net zarar açıklanmasına neden olmuştur. Uluslararası raporlama sistemine göre hazırlanan raporlamada da aynı şekilde euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı gibi para birimlerinin dolar karşısında değer kazanması nedeniyle döviz borçlarımızın değerlemesi kaynaklı kur farkı zararı da meydana gelmiştir. VUK ve UFRS’deki kur farkı zararlarının büyük bir bölümü, bilançonun değerlemesinden kaynaklı olup bu anlamda herhangi bir nakit çıkışı doğurmamaktadır” dedi.

Kaynak: Yenişafak

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 08:44