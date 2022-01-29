THY'nin İstanbul-New York seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), New York'taki yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul-New York uçuşlarını dönüş seferleriyle birlikte iptal etti.
Ekonomi Finans 29.01.2022, 13:38
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "New York bölgesinde görülen olumsuz hava koşulları (Yoğun kar yağışı) nedeniyle JFK Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olacaktır. Bu nedenle 29 Ocak tarihli İstanbul-New York uçuşlarımız dönüş seferleri ile birlikte iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.
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