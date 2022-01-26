THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti iddiası

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, görevinden istifa etme kararı aldı.

İlker Aycı, kararını Yönetim Kurulu’nda açıklayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTİFASINI İSTEDİ

İlker Aycı'nın istifa etmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği öğrenildi.

THY’de İlker Aycı’dan boşalacak başkanlık koltuğuna yönetimden bir ismin getirilebileceği belirtiliyor.

İLKER AYCI KİMDİR

İlker Aycı, 1971 yılında dünyaya geldi. Önce Bilkent Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi aldı. Ardından da İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi bölümünde araştırmalarda bulundu. Master'ını, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler'de yaptı.

Aycı, Universal Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Asal Dış Ticaret Genel Müdürlüğü, Kurtsan İlaç Sanayi Ortadoğu ve Orta Asya Bölge Temsilciliği ile Başak Sigorta Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

İş hayatına 1994 yılında başlayan Aycı, 24 Ocak 2014'te Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanlığı görevine seçilmişti.

Aynı zamanda, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, DEİK Türk-Çin İş Konseyi, Vakıf Emeklilik A.Ş. ve VakıfBank Güneş Sigorta Spor Kulübü (2008 Avrupa Challenge Cup Şampiyonu) gibi kurumlarda yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık gibi görevler üstlendi.

İngilizce ve Rusça bilen Aycı, Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde danışmanlığını yaptı.

Ak Parti İstanbul teşkilatının kurucuları arasında yer alan İlker Aycı, 2015'te Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmişti.