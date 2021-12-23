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Ticaret Bakanı Muş'tan "indirim" uyarısı: Göz açtırmayacağız

Muş, "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ekonomi Finans 23.12.2021, 10:16
Ticaret Bakanı Muş'tan "indirim" uyarısı: Göz açtırmayacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşü tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Fırsatçılara göz açtırmayacağız" ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansımasına yönelik beklentilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Muş, şunları kaydetti:

"Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu kimseye çiğnetmeyiz."

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#Mehmet Muş
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