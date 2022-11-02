Ticaret Bakanlığı ekim ayı veri bültenini yayımladı

Ticaret Bakanlığının ekim ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, GTS verileri dikkate alındığında, ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 artarak 21 milyar 298 milyon dolara çıktı. Bu rakam, en yüksek ekim ayı ihracat verisi olarak kayıtlara geçti.

İthalat da söz konusu ayda yüzde 31,9 artarak 29 milyar 303 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret hacmi yüzde 17,9 artışla 50 milyar 601 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 430,4 artışla 8 milyar 6 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,7 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,9 oldu.

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler, 1 milyar 679 milyon dolarla Almanya (yüzde 0,6 azalış), 1 milyar 418 milyon dolarla Irak (yüzde 26 artış) ve 1 milyar 306 milyon dolarla ABD (yüzde 0,01 azalış) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 226 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 182 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile 3 milyar 653 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre en çok ihracat yüzde 0,6 artış ve 10 milyar 475 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapılırken, bunu yüzde 0,3 artış ve 7 milyar 928 milyon dolarla "tüketim malları" ve yüzde 21,7 artış ve 2 milyar 728 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" grupları takip etti.

Sektörler özelinde bakıldığında, ekim ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ekimde en fazla ithalat yapılan ülkeler, 5 milyar 33 milyon dolarla Rusya (yüzde 106,9 artışla), 2 milyar 842 milyon dolarla Çin (yüzde 12,6 artışla) ve 2 milyar 436 milyon dolarla İsviçre (yüzde 1469,4 artışla) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,4 olarak hesaplandı.

Geçen ay en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 8 milyar 520 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri, 7 milyar 462 milyon dolarla Avrupa Birliği ve 6 milyar 115 milyon dolarla Asya ülkeleri oldu.

Sektörlere göre değerlendirildiğinde, ekim ayı ithalatında imalat sanayisinin payı yüzde 74,7, madencilik ve taş ocakçılığının payı yüzde 19,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı ise yüzde 3,3 olarak hesaplandı.

Ekimde BEC sınıflamasına göre en çok ithalat "ham madde (ara malları)" grubunda yapıldı. Bu gruptaki ithalat yüzde 32 artışla 23 milyar 274 milyon doları buldu. Söz konusu grubu 3 milyar 359 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 656 milyon dolarla "tüketim malları" grubu takip etti.

GTS kapsamında ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 15,4 artarak 209 milyar 450 milyon dolar, ithalat yüzde 39,5 artarak 300 milyar 553 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 28,5 yükselerek 510 milyar 3 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 168,5 artışla 91 milyar 102 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,7 olarak hesaplandı.