TİM Başkanı Gültepe: 2 Ocak’ta tarihimizin en yüksek ihracat performansını açıklayacağız

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz’in katılımıyla 2021 Yılı İhracat Şampiyonlarını TİM İstanbul Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreni ile açıkladı.

Seramik, çimento, cam sektörlerinin ihracatçı firmalarını bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerinde üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan ÇCSİB tarafından düzenlenen 4. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, kamu, sektör temsilcileri ve ihracatçı firma yöneticilerinin geniş katılımıyla gerçekleşti.

Törende, 2021 yılında 11 alt sektörde en çok ihracat yapan, ihracatını en fazla artıran firmalar ile en yüksek ihraç birim fiyatına sahip olan 41 firmaya toplamda 69 ödül takdim edildi.

Törenin açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, marifetin iltifata tabi olduğunu belirterek, çimento, cam ve seramik sektörlerinin iltifatı fazlasıyla hak ettiğini ve bu sektörlerin ihracatta son 5 yıldır adeta depara kalktığını dile getirdi.

Çimento, cam ve seramik sektörlerinin 5 yılda ihracatta yüzde 100’ün üzerinde bir artışa imza attığına işaret eden Gültepe, "Yüksek enerji maliyetlerine rağmen artırmaya da devam ediyorlar. 2021’i 4,8 milyar dolarla kapatan sektör, bu yıl 11 ayda 5,2 milyar dolarlara ulaştı. Yılı inşallah 5,5 milyar doların üzerinde kapatacağız." diye konuştu.

Gültepe, çimento, cam ve seramik, yerlilik oranının en yüksek olduğu sektörler arasında yer aldığını ifade ederek, "Yani bu sektörler yerli kaynaklarımıza değer katıyor, ülkemize net döviz kazandırıyor. Katkının gelecekte artarak devam edeceğinden hiç kuşkum yok. Çünkü modern tesislerle sektörün üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği her yıl daha da artıyor. Tasarım kapasitesi ve esnek yapısı küresel pazarlarda sektöre avantaj sağlıyor. Ancak 2026’da yürürlüğe girecek sınırda karbon düzenlemesinin bir maliyeti olacak. Karbon vergisi maliyetini en aza indirmek için devlet-sektör iş birliğinde önümüzdeki üç yılı çok iyi değerlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2022’ye yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı önceleyen bir strateji ile girdiğine anımsatan Gültepe, "Ülke ekonomimiz için ihracatın dünden çok daha fazla önem kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Kuzeyimizdeki savaşa, enerji krizine, ana pazarımız Avrupa’da tüketimin daralmasına ve parite etkisine rağmen çok şükür ihracatta başarılı bir yılı geride bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gültepe, 2022’yi hedeflerinin üzerinde, 252 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatacaklarına dikkati çekerek, "2 Ocak’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla tarihimizin en yüksek ihracat performansını açıklayacağız. Hizmet ihracatında da 85 milyar dolarla yine bugüne kadarki en yüksek değere ulaşacağız. Biz ihracatımızı iki yıl içinde en az 300 milyar dolara çıkarmayı, uzun vadede ise Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokmayı hedefliyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için ihracatımızı her yıl en az 10 artırmamız gerekiyor. 2023’e de bu hedefle başlayacağız." açıklamasını yaptı.

Dönemsel gelişmelerin ihracata etkisini azaltmak için pazar çeşitliliğini artırmaya çalıştıklarını kaydeden Gültepe, "Ticaret Bakanlığı'mızın 'Uzak Ülkeler Stratejisi'ni 2023’te etkin bir şekilde uygulayacağız. Yurt içi ve yurt dışı fuarları birer tanıtım fırsatı olarak değerlendireceğiz. Her ay bir yakın bir uzak ülkeye ticaret heyetleri düzenleyeceğiz." dedi.

ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz de çimento, cam ve seramik sektörlerindeki ihracatçı firmaların 2021 yılında salgının zorlu koşullarına rağmen bir önceki yıla göre yüzde 22 büyüme ile 4,8 milyar dolarlık ihracat yaptığını hatırlattı.

Çenesiz, ihracat atağının 2022 yılında da devam ettiğini kaydederek, "Bu yılın ilk 11 ayında toplam 5,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Cam sektöründe yüzde 25, çimentoda yüzde 24, seramikte ise yüzde 17’lik artış yakaladık. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 5,5 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz." dedi.

Tüm sektörlerde ihracat ve üretimde dünya genelinde ilk 10’da yer aldıklarını vurgulayan Çenesiz, çimentoda üretimde Avrupa birincisi, ihracatta dünya birincisi, seramik sağlık gereçlerinin üretimi ve ihracatında Avrupa birincisi, seramik kaplama malzemelerinin üretiminde Avrupa ikincisi, ihracatında üçüncüsü, düz cam üretiminde Avrupa ikincisi, cam ev eşyası üretiminde Avrupa ve dünya ikincisi, cam ambalaj üretiminde ise Avrupa ve dünya beşincisi olduklarını belirtti.

Çenesiz, uluslararası kuruluşların 2023 yılında küresel bir resesyon öngörmeseler de dünya ekonomisinde ciddi bir yavaşlama beklediklerine dikkati çekerek, "Özellikle en büyük pazarımız olan Avrupa ekonomisindeki küçülme beklentisi, ihracatımızın büyümesinin önünde de bir risk teşkil ediyor. Ancak bizler kaliteli, uluslararası standartlara uygun, çevreye duyarlı üretimimizle mevcut pazarlarımızda derinleşmeye ve yeni pazarlara açılmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılı için büyüme hedefimizi yüzde 12’lik artışla 6,2 milyar dolar olarak belirledik." yorumunda bulundu.