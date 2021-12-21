TL'ye teşvik düzenlemesinin detayları belli oluyor
Bakan Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Ekonomi Finans 21.12.2021, 12:05
Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemenin ayrıntıları saat 14:00'te açıklanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır" paylaşımında bulundu.
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