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TL'ye teşvik düzenlemesinin detayları belli oluyor

Bakan Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ekonomi Finans 21.12.2021, 12:05
TL'ye teşvik düzenlemesinin detayları belli oluyor

Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemenin ayrıntıları saat 14:00'te açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır" paylaşımında bulundu.

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#hazine ve maliye bakanı
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