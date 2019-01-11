TMSF'de görev değişimi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurul Üyeliğine Fatih Sultan Mehmet Yıldırım ve Fatin Rüştü Karakaş atandı.

TMSF'nin açıklamasına göre, TMSF Kurul Üyesi olarak görev yapan Hamit Sarı ve Yılmaz Şener 4 yıllık süreleri dolması nedeniyle görevden ayrıldı. TMSF Kurul Üyeliği görevine, bu kişilerin yerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Fatih Sultan Mehmet Yıldırım ve Fatin Rüştü Karakaş getirildi.

Yıldırım ve Karakaş Yargıtay 1. Başkanlık kurulu huzurunda yemin ederek göreve başladı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Karakaş ve Yıldırım ile bir süre görüşerek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

TMSF Başkanı Muhittin Gülal, daha sonra Fon kurulunu toplayarak eski ve yeni üyelerle ilk toplantısını yaptı. Toplantıya, İkinci Başkan Ali Altıntaş ile üyeler Yılmaz Şener, Hamit Sarı, Halil İbrahim Akyıldız, Fatin Rüştü Karakaş ve Fatih Sultan Mehmet Yıldırım katıldı.

Fatin Rüştü Karakaş kimdir?

Rize'de 1968 yılında doğan Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi'nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi alan Karakaş, 1992'de Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank'ta 2013 Ocak'a kadar çeşitli görevler üstlendi.

Ocak 2013'ten Kasım 2013'e kadar Şekerbank TAŞ Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nda Genel Sekreter olarak görev yapan Karakaş, Kasım 2013'te Şekerbank TAŞ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Bir süre BDDK'da kurul üyeliği yapan Karakaş, 9 Ocak itibarıyla TMSF Kurul Üyeliğine atandı.

Fatih Sultan Mehmet Yıldırım kimdir ?

İstanbul'da 1967 yılında doğan Yıldırım, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'ni bitirdi, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalında yaptı. Mesleki hayatına 1993'te Bağcılar Belediyesi'nde Müfettiş Yardımcılığı görevi ile başlayan Yıldırım, daha sonra Beyoğlu Belediyesi'nde çeşitli görevler üslendi.

TMSF'de 14 Şubat 2018 tarihinde İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanı olarak göreve başlayan Yıldırım, 9 Ocak itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TMSF Fon Kurulu üyeliğine atandı.

Kaynak:AA