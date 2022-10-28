Togg hem ülkeyi hem bölgeyi kalkındıracak

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu, ilçede Türkiye'nin bir rüyasının gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Hamaloğlu, Gemlik'in bir ilçe olmasına rağmen ülke ihracatına ciddi katkı sağladığını anlatarak, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinden 10'a yakınının bu coğrafyada bulunduğunu bildirdi.

"Yeni sözler söylemek lazım diyoruz"

Gemlik'te 10 bini Serbest Bölgede olmak üzere 20 bin kişiye istihdam sağlandığını belirten Hamaloğlu, "Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 2 bine yakın üyesiyle bu ticarete yön veren, ülke ekonomisine katkıda bulunan firmalardan oluşmaktadır. Artık Togg diyoruz, batarya fabrikası diyoruz. Yeni sözler söylemek lazım diyoruz. Çok heyecanlıyız, 29 Ekim'i heyecanla bekliyoruz. Çünkü bizim için tarihi bir gün. Hem Cumhuriyet Bayramımız hem de Togg'un faaliyete geçeceği gün olması sebebiyle çok heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Hamaloğlu, Togg sayesinde Gemlik ekonomisinin daha da yukarıya çıkacağını dile getirdi.

"Bu da Togg'a ciddi bir esneklik sağlayacaktır"

Togg için seçilen alanın önemine işaret eden Hamaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Togg'un burada kurulması coğrafi olarak, lokasyon olarak çok doğru bir seçim oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bu bölgede çok sayıda otomotiv yan sanayi fabrikalarımız bulunmakta. Dolayısıyla Togg ile entegre olarak çalışabilecek, yedek parça sunabilecek, Togg'un ihtiyaçlarını tedarikçi olarak çözebilecek nitelikli çok sayıda fabrikamız bulunmaktadır. Bu da Togg'a ciddi bir esneklik sağlayacaktır."

"Gemlik'te çok ciddi bir ticaret olacak, bunun hazırlığı içindeyiz"

Hasan Hamaloğlu, Türkiye'nin otomobilinin Gemlik yerleşkesinde kurulacak batarya fabrikasının da ayrıca istihdama katkı verecek olması ve Togg ile entegre çalışmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Gemlik'in ciddi manada göç almasının beklendiğine dikkati çeken Hamaloğlu, şunları kaydetti:

"Togg ve batarya fabrikasının açılışı istihdamı olumlu etkileyecek. Bu fabrikalarda ilk etapta 4-5 bin kişi istihdam edilecek. Taşeronlarıyla beraber dolaylı olarak 25-30 bin kişiyi bulacağını umut ediyoruz. Hem Gemlik'te ticaretimiz hızlanacak hem de burada imar planlarının tekrar düzenlenmesi gerekecek. Konut ihtiyacı doğacak, ticari merkez ihtiyaçları doğacak, okul ihtiyacı doğacak. Dolayısıyla Gemlik'te çok ciddi bir ticaret olacak, bunun hazırlığı içindeyiz. Bugün Gemlik'te yeniden bir tarih yazılıyor. Togg, Gemlik'in kaderini olumlu yönde değiştiriyor. Gemlik'i çok ileri taşıyacağını düşünüyoruz. Togg, aynı zamanda Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının bir üyesi. Dolayısıyla Togg'a gözümüz gibi bakacağız."

"İki sene içinde de öğrenci almayı hedefliyoruz"

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun destekleriyle Gemlik'e bir okul inşa edeceklerini aktaran Hamaloğlu, "Bu okulda nitelikli eleman yetiştireceğiz. Okuldan mezun olacak bu nitelikli elemanlar Togg ve batarya fabrikasında direkt iş bulacaklar. Böyle bir organizasyon içindeyiz. Okul inşaatına önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. İki sene içinde de öğrenci almayı hedefliyoruz." dedi.

Hamaloğlu, Gemlik'e yeni bir organize sanayi bölgesi de kazandırmayı planladıklarını, ilçeye yeni yatırımların geleceğini sözlerine ekledi.