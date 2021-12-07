TOGG Las Vegas'ta Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yer alacak
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'un ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.
Ekonomi Finans 07.12.2021, 08:24
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'un ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.
Söz konusu paylaşımda, "Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız" ifadeleri yer aldı.
Fuar Las Vegas'ta düzenlenecek.
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