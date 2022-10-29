"Togg, Türkiye'nin dış ticaretine çok büyük bir katma değer sağlayacak"

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Asmalı, çok anlamlı bir günde anlamlı bir açılışa ve tarihi ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Tüm Türkiye'nin gurur duyacağı muhteşem bir tesisin açıldığını dile getiren Asmalı, "1960'lı yıllardan beri hayalini kurduğumuz, 60-65 yıldır özlemini çektiğimiz, 'Türkler yapamaz, başaramaz, tasarımını yapamaz, beceremeyeceksiniz' denilen bir tesisin, bir markanın doğuşuna hep beraber şahitlik ediyoruz." diye konuştu.

Asmalı, 3 ayda önce tesise geldiğini kaydederek, 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda herkesin iftihar edeceği bir tesisin kurulduğunu, Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde tarihi bir törene şahitlik edeceklerini söyledi.

Mahmut Asmalı, Türk insanının ev ve otomobil almaya çok meraklı olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otomobil alımı nedeniyle yurt dışına ciddi paralar ödüyoruz ve bu durum cari açık oluşturuyor. Bu manada Türkiye'nin dış ticaretine çok büyük bir katma değer sağlayacak. Lokasyon olarak da çok önemli bir konumda. Çünkü Bursa birçok otomotiv markasının da lisanslı üretiminin yapıldığı bir yer.

Maalesef kendi adımıza ilk otomobil markasına burada sahip olacağız. Bazılarının dediği gibi, 'tasarımı, üretimi, birçok hakları yurt dışından, burada montajı yapılıyor'. Hayır öyle değil. Yüzde 70'e yakın yerlilik oranı var."

Asmalı, tasarımında Türk mühendislerinin çok büyük bir başarısının bulunduğunu kaydederek, "Daha önce geldiğimde de tanıştım. Birçok mühendis yurt dışındaki çok iyi şartları bırakarak, böyle bir ekibin parçası olmak için buraya geldiler. Çok özverili çalıştılar, çok iyi şartlardaki yerleri terk edip buraya geldiler." diye konuştu.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, aracın üretim, montaj, şasi, aksam ve benzeri parçalarının yerli olmasına işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Hatta ileride inşallah elektrikli motoru da burada üretilecek. Artı bu otomotivin devamı olan en önemli parçalardan biri yerli ve milli batarya da burada üretilecek. Hemen bu tesisin yanında onun da çalışmaları devam ediyor. Bataryası da burada üretilecek. Dolayısıyla bataryasından bütün ünitelerine kadar burada üretilen ve burada tasarlanan çok önemli bir marka. Hepimiz gurur duymalıyız."

Asmalı, projede emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 5 üstleniciye ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Mahmut Asmalı, aracı incelediğini belirterek, "Mottosunda da söylediği gibi 'bir otomotivden daha fazlasını' yansıtıyor. Dolayısıyla bir ofis konforu var. Yüksek teknolojili birçok yazılım ve donanım var. Bu manada herkesin keyifle süreceği, bir an önce binmek için sabırsızlanacağı çok önemli bir otomotiv." diye konuştu.

"Aracı ne zaman almak istediklerine" ilişkin bir soru üzerine Asmalı, "Kesinlikle ben bunu talep ettim zaten. Hediye de istemiyorum. Parası neyse fazlasıyla da verelim. Yeter ki böyle bir milli markamızla gezelim. Gerçekten çok gurur duyacağımız bir eser." ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki MÜSİAD temsilcilerinin de bu araçtan bir an önce istediklerini dile getiren Asmalı, Türk milleti olarak gurur duymaları gerektiğini sözlerine ekledi.