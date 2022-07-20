Togg'un "Konsept Akıllı Cihazı" görücüye çıktı

2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u banttan indirmeye hazırlanan Togg, ABD’nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük tüketici elektroniği şovu CES 2022’de tanıttığı ve ‘Konsept Akıllı Cihaz’ olarak isimlendirdiği konsept otomobilini Zorlu Center’da ziyaretçilerle buluşturdu.

Zorlu Center Levazım Girişi’ndeki alanda sergilenmeye başlanan ve Togg’un gelecek vizyonunu ortaya koyan akıllı otomobil büyük ilgi gördü.

Ziyaretçilerden Yılmaz Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobilin bir an önce piyasaya çıkmasını beklediğini belirterek, "Çok ciddi bir çalışma var burada. Çok ciddi bir teknoloji var. Şu ana kadar lüks arabalar içerisinde gördüğüm arabalardan daha lüks görünüyor. Bunun görebilmek için Kartal'dan buraya geldim. Beklentilerimin çok üzerinde." dedi.

Burak Öztürk de Togg'un sedan modelinin gayet güzel olduğunu ifade ederek, "İlk defa gördüm modelin iç tasarımı olsun, dış tasarımı olsun, gayet etkileyici görünüyor. Satışa çıkmasını merakla bekliyoruz. Sedan modeli tam Türkiye için üretilmiş bir araç." ifadelerini kullandı.

Orhan Sulayıcı ise Togg'u ilk kez yakından gördüğü ve heyecanlandığını ifade ederek, otomobili beğendiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre Togg’un "Konsept Akıllı Cihaz" olarak isimlendirdiği vizyon otomobili, Togg DNA’sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback olarak öne çıkıyor. Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp aracın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgi oluşturuyor. Otomobil üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosu ise doğu ve batının birlikteliğini simgeliyor.

Murat Günak liderliğinde Togg tasarımcıları tarafından geliştirilen ve Pininfarina stüdyolarında üretilen cihazdaki ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar Togg DNA'sına ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor.

Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip akıllı cihazda, dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyimi de bir üst seviyeye taşınıyor.

İçeride C SUV’un tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen, direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla baştan oluşturulmuş durumda bulunuyor. İç mekânda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alırken, orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor. Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor. Emniyet kemerlerinde ise özgünlüğü vurgulamak için açık mavi renk tercihi dikkati çekiyor

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak.

Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.