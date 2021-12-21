TOGG yeni logosuna kavuştu
Türkiye'nin otomobili TOGG, araç üzerine yerleştirilmiş yeni logosuyla ilk kez görüntülendi.
Ekonomi Finans 21.12.2021, 11:44
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretim çalışmalarına devam ediyor. 2022 yılının son çeyreğinde de banttan indirilmesi hedeflenen yerli otomobil, yeni logosuyla araç üzerinde ilk defa görüldü.
Aracın logolu görüntüsü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
TOGG, 5-8 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak.
#YenilikŞimdi#Togg pic.twitter.com/0ca9V4XRTy— Togg (@TOGG2022) December 21, 2021
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