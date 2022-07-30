TOGG'da deneme üretimleri hızla devam ediyor

TOGG’un Gemlik Tesisi’nde, inşaatın başlamasından bu yana geçen iki yılda planlar doğrultusunda deneme üretimi başladı. Peki TOGG ne zaman yollara çıkacak?

BAKAN MUŞ TEST SÜRÜŞÜNE ÇIKTI

Konuyla ilgili TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik Tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik."

PAZARA İLK ÇIKACAK MODEL HANGİSİ OLACAK?

İlk olarak C-SUV pazara çıkacak TOGG’da, Avrupa normlarında teknik yeterlilik (sertifikasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan Elektrikli SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. TOGG, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

TOGG NE ZAMAN YOLLARDA OLACAK?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG’un fabrikasının açılışının 29 Ekim’de gerçekleştirileceğini belirterek, 2023 yılının mart ayında TOGG’un yollara çıkacağını ifade etmişti.