Togg’dan şarj istasyonu ağı

Türkiye’nin otomobili Togg 2023 yılında yollara çıkmaya hazırlanırken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne şarj ağı işletmeci lisansı verdi. Elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bünyesinde kurulan Enerji Dönüşüm Dairesi de sektörle ortak çalışmalar yapıyor.

İSTASYONLARLA SORUN BİTECEK

EPDK'nın verdiği şarj altyapısının gelişimi için verilen şarj ağı işletmeci lisansları ile birlikte elektrikli araç kullanıcıları araçlarını şarj etmede sorun yaşamayacak. Togg’un da aralarında yer aldığı lisans sahibi şirketler ülkeyi boydan boya şarj istasyonları ile donatacak. Önümüzdeki dönemde sayısı artacak şarj istasyonları ile yerli otomobilimiz Togg dahil birçok elektrikli araç hem şehir içinde hem de şehir dışında rahatlıkla seyahat edebilecek.

BENZİN VE DİZELE GÖRE DAHA EKONOMİK

Önümüzdeki dönemlerde lisansların artması ile birlikte elektrikli araç sahipleri ev, işyeri, istasyonlar, otoparklar gibi birçok noktadan şarj hizmeti alabilecek. Elektrikli araçlarla benzin ve dizel yakıtlı araçlara nazaran daha ekonomik bir yolculuk yapılacak.

EPDK'nın geliştirdiği Serbest Erişim Platformu’nun tamamlanmasıyla Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birlikte lisans alan tüm şirketlerin kurdukları ve işlettikleri halka açık şarj istasyonlarının fiyat, konum, güç, ünite gibi bilgileri platform üzerinden elektrikli araç sahipleri ile paylaşılacak. Bu sayede vatandaşlar diledikleri noktaya sorunsuz ve konforlu bir seyahat gerçekleştirecek.

2030’DA 160 BİN İSTASYON

Mevcutta Türkiye’de yaklaşık olarak 3 bin 500 civarında şarj ünitesi soketi bulunuyor. Şarj soketi sayılarının, 2023’te 12 bin 500, 2025’te 30 bin, 2030’da da 160 bine ulaşması hedefleniyor.

700 LİRA DAHA AZ TÜKETİYOR

Fosil yakıtlı araçlarla elektrikli araçlar arasında 500 kilometrede 700 liraya varan tasarruf sağlanabiliyor. Benzinli bir otomobilin 500 kilometre yol gitmesi için 950 liralık akaryakıt harcanıyor. Dizelde bu rakam 930 lirayı buluyor. 500 kilometlik menzile sahip elektrikli aracın bataryası AC (22 kW) şarjla 2 saat 15 dakikalık bir sürede doluyor. Bunun için ödenen miktar ise 250 lirayı buluyor. Aynı araç hızlı şarj olan DC (50 kW) ile yaklaşık 1 satte doluyor. Bunun için harcanan miktar ise 550 liraya çıkıyor. Bu hesaplamalara göre 500 kilometrelik bir yolda benzinli giden bir araç kilometre başına 1.9 lira, dizelle giden bir araç 1.8 lira yakıt tüketirken, DC şarjla doldurulmuş elektrikli bir araç 1.1 lira ve AC şarjla doldurulmuş elektrikli bir araç ise 50 kuruş harcıyor.