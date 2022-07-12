Toplantılar bu kez yüz yüze yapılacak

Açıklamada, toplantıları sanal olarak izleyeceklerin halka açık etkinlikleri IMF ve Dünya Bankası dijital platformlarında takip edebileceği kaydedildi.

Dünya genelinde sağlık koşullarının izlenmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, yıllık toplantılara ilişkin planın gerekmesi halinde değiştirileceği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki toplantılarını sanal ortamda düzenleyen IMF ve Dünya Bankası, geçen yılki toplantılarını ise "hibrit" formatta kısmen yüz yüze gerçekleştirmişti.