TÜİK enflasyon sepetini değiştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı verisiyle enflasyon sepetinde değişikliğe gittiğini de açıkladı.

Buna göre içerisinde kira bedelleri, doğalgaz ve elektrik faturalarının yer aldığı konut harcamalarının sepetteki ağırlığı oranı yüzde 15,36'dan yüzde 14,11'e çekildi. Geçen yıl hesaplamada 415 maddenin fiyat değişimine bakılırken bu sayı 2022'de 409'a indirildi.

Enflasyon sepetinde konut harcamalarının oranı düşürülürken alkollü içecekler ve tütünün ağırlığı da yüzde 4,88'den yüzde 4,31'e indi.

İçerisinde cep telefonu bedeli, telefon ve internet faturalarının yer aldığı haberleşmenin payı da yüzde 4,64'ten yüzde 3,78'e düşürüldü. Buna karşılık ulaştırma harcamalarının ağırlığı yüzde 15,49'dan yüzde 16,79'a yükseldi. Lokanta ve oteller kaleminin ağırlığı da yüzde 5,91'den yüzde 7,11'e çıktı. Giyim ve ayakkabının ağırlığı yüzde 5,87'den yüzde 6,42'ye güncellendi.

TÜİK enflasyon hesaplamasından mısırözü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz yeşil soğan ve üçlü kanepenin çıkarıldığını da duyurdu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, her yıl fiyat derlenen yerleşim yerleri ve işyerleri, endeks sepetinde yer alan ürünler ve ağırlıkları ile ürünlerin tanımları güncelleniyor.

TÜFE sepeti ve ağırlıkları ile açıklanan değişim oranları tek bir birey ya da belirli bir gelir grubuna ait olmayıp ülke ortalamasını ifade ediyor.