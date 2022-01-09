Tüketicilerin tercihi mağazada nakit, internette kartlı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu"nda, tüketicilerin ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiye yer verildi.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 26 ilde, 18 yaş üstü 2 bin 250 tüketiciyle 2020 yılında yapılan anket verileri analiz edilerek hazırlanan rapora göre, tüketicilerin mağaza, pazar, dükkan gibi alışverişlerinde en çok kullandıkları ödeme yöntemi yüzde 60,8 ile nakit oldu.

İnternet ve internet dışında mesafeli yöntemlerle yapılan alışverişlerde en çok kullanılan ödeme yöntemi ise yüzde 73,2 ile kredi kartı olarak tespit edildi. Banka kartı kullanımı her iki alışveriş türünde de üçüncü en çok tercih edilen ödeme yöntemi olarak kayıtlara geçti.

Kadınların kredi kartı kullanımı daha yüksek

Cinsiyete göre bakıldığında ise kadınlar ve erkeklerde mağaza, pazar, dükkan alışverişlerinde kullandıkları ödeme yöntemlerinin başında nakit öne çıkarken, erkeklerin yüzde 65,6'sının, kadınların yüzde 59'unun bu ödeme yöntemini tercih ettiği belirlendi.

Kadınların alışverişlerde kredi kartı kullanımın yüksek olması dikkati çekti. Mağaza, pazar, dükkan alışverişlerinde kadınların yüzde 54,8'i erkeklerin yüzde 54,6'sı kredi kartıyla ödeme yapıyor.

Harcamalar eğitim düzeylerine göre incelendiğinde, nakit kullanımında ortaokul mezunu tüketicilerin yüzde 80,3 ile kredi kartı kullanımında ise üniversite ve üzeri eğitim düzeyindeki tüketicilerin yüzde 65,5 ile başı çektiği görüldü.

Az gelirli daha az kredi kartı kullanıyor

İlkokul mezunu ve altı eğitim düzeyindeki tüketicilerin yüzde 66,9'u nakit, yüzde 44,8'i kredi kartı, yüzde 32,7'si banka kartı ve yüzde 1,2'si sanal kart kullanıyor.

Üniversite ve üstü mezuniyeti olan tüketicilerin yüzde 56,7'si mağaza, dükkan, pazar alışverişinde nakit ödeme yaparken yüzde 65'i kredi kartı, yüzde 25,6'sı banka kartı ve yüzde 1,3'ü sanal karttan ödeme gerçekleştiriyor.

Mağaza ve dükkan alışverişlerinde gelir durumuna göre ödeme araçlarına bakıldığında, en fazla kredi kartı kullanan grubun yüzde 86,8 ile 6 bin lira ila 8 bin lira arasında gelir düzeyine sahip tüketiciler olduğu tespit edildi.

Tüketicilerde 2020 yılı itibarıyla 2 bin 21 lira ve altı gelir düzeyinde olanların alışverişlerinde nakit kullanım oranının diğer gelir düzeylerine göre daha yüksek olması da dikkati çekti. Bu gelir grubundakilerin yüzde 78,4'ü nakdi, yüzde 40,5'i banka kartını ve yüzde 16,2'si kredi kartını kullanıyor.