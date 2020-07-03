Türk firmalardan Libya'ya 5 bin prefabrik konut

Türkiye ile 'Mavi Vatan' anlaşmasına imza atan Libya, gerek askeri gerekse ekonomik alanda işbirliğini ileriye taşımayı sürdürüyor. Ülkedeki elektrik sorunu için lider Türk şirketleriyle masaya oturan Libya, konut alanında ilk imzaları da attı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter'in bombaladığı ve evsiz bıraktığı insanlar için acil konut yapımı ihalesini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz mart ayında, 5 bin prefabrik konut yapımı için açılan ihaleyi 9 firma kazandı. İhaleyi alan 9 firmanın 5'i Türklerden, 4'ü ise yerel firmalardan oluştu. Buna göre 5 bin konutun 3.050'si 5 Türk firma, 1.950'si ise Libyalı firmalar tarafından inşa edilecek. Libyalı firmalar 1.950 konutu Türk firmalarından alacak.

Libya'nın başkenti Trablus ve çevresinde inşa edilecek olan konutlara Hafter nedeniyle evsiz kalan insanlar yerleştirilecek. Libya hükümetinin ödemeleri yapmasının ardından prefabrik konutların ihale şartnamesine göre 6 ay içinde teslim edilmesi gerekiyor.

İhaleyi kazanan 5 Türk firmadan biri Dorçe Prefabrik Yapı. 6 kıta 52 ülkede faaliyet gösteren Dorçe, 2006'dan beri Libya'da da projeler üretiyor. Dorçe Prefabrik ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Çebi Karahan, Türk şirketlerin yapacağı 3.050 konutun 700'ünün kendi firmaları tarafından yapılacağı bilgisini verdi.

4 Libyalı şirketin de prefabrik yapıları Türk firmalarından alacağını aktaran Çebi, bu tür projelerin devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Libya'nın ciddi bir konut arzına ihtiyacı olduğunu belirten Çebi, "Hafter birçok şehri bombaladı. Birçok insan evsiz kaldı. Libya hükümeti bu projeye ilk Trablus'ta başlıyor. Devamının geleceğini öngörüyoruz" dedi. Prefabrik yapıların uzun ömürlü olduğunu aktaran Çebi, "Libya'da yapılan konutlar da kalıcı olacak. Oradaki evsiz insanlar için en hızlı çözüm olarak bu görülüyor" ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'da başta müteahhitlik olmak üzere tüm sektörlerde 120 milyar dolarlık yatırım hacminin bulunduğunu söyledi.

Karanfil, "Libya'da ciddi bir konut ihtiyacı var. Bunun ilk adımı prefabrik konutlarla atıldı, devamının geleceğini düşünüyoruz. Türk inşaat şirketleri için orada çok ciddi bir potansiyel bulunuyor. İnşaat demek, demir, çimento, dekorasyon, mobilya, halı elektrik malzemesi demek. Yüzlerce alt sektörü etkiliyor" dedi.

Libya'nın gelişmiş sanayi ve üretim tesislerine sahip olmadığı için birçok temel ihtiyaçlarını dışarıdan karşıladığını belirten Karanfil, şunları anlattı:

"Türkiye başta mobilya, kağıt ve orman ürünleri olmak üzere, çelik, halı, kimyevi maddeler, mücevher, hububat, bakliyat gibi birçok kalemde ihracat yapıyor. Libya Türkiye'ye üç günlük deniz, iki saatlik de havayolu mesafesinde.

Dolayısıyla Libya'dan ithalat yapan firmalar için jeopolitik konumundan dolayı Türkiye, çok cazip bir konumda yer alıyor."

Betül Alakent/Sabah