Türk Hava Yolları'nın uçuş ağına Katoviçe de eklendi
Şirket KAP'a "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" açıklamasını gönderdi.
Ekonomi Finans 12.12.2022, 13:49
THY'den Polonya'ya yeni rota
İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatma kararı aldı.
Katoviçe şehrine seferlerin başlatılmasına ilişkin, THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.
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