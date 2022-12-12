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Türk Hava Yolları'nın uçuş ağına Katoviçe de eklendi

Şirket KAP'a "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" açıklamasını gönderdi.

Ekonomi Finans 12.12.2022, 13:49 12.12.2022, 16:29
Türk Hava Yolları'nın uçuş ağına Katoviçe de eklendi

THY'den Polonya'ya yeni rota

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatma kararı aldı.

Katoviçe şehrine seferlerin başlatılmasına ilişkin, THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.

#Türk Hava Yolları #Polonya #katoviçe
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