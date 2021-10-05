Türk Lirasının değeri arttı

Türk lirasının reel değerine işaret eden reel efektif döviz kuru eylülde artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif Döviz kuru Eylül'de 63,09 olarak gerçekleşti.

Ağustos verisi 62,89'dan 62,82'ye revize edildi.

Salgın yılı olan 2020'ye 75 seviyesinde başlayan reel efektif döviz kuru gerileme ivmesine girmiş ve Kasım'da 60,45 seviyesini görmüştü. Reel efektif Döviz kuru, sonrasında yükselişe geçerek Şubat'ta 69 seviyesinin üzerine tırmanmıştı.

Haziran ayına gelindiğinde ise reel efektif Döviz kuru 59,65 ile tarihi dip seviyesini görmüştü.

Nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirasının ortalama değeri ile nominal efektif Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuluyor. TCMB, enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.

BloombergHT