Türk lirasının değeri azaldı

Reel efektif kuru Ekim 2016'da 100,0 seviyesi altına gerilemesinin ardından tarihi düşük seviyeyi 62,46'ya gerileyerek Eylül 2018'de gördü. Kasım 2020'de ise gösterge 60,47 ile daha düşük seviyeyi gördü. Haziran 2021'de reel efektif kuru 59,68'e gerileyerek dip seviyeyi derinleştirdi.

Reel efektif döviz kurunun dip yaptığı dönemler çoğunlukla TL'nin döviz kuru karşısında rekor düşüş yaşadığı dönemlerin yansıması ile hemen sonraki aya denk geliyor. 2018'de ABD ile yaşanan gerginlik, Kasım 2020'de para ve maliye politikasındaki gevşeklik ve Haziran 2021'de ise siyasi kanadın merkez bankasına faiz indirimi baskısı yapması ile TL, döviz karşısında rekor seviyelere geriledi.

Yaz döneminde kurdaki oynaklık azaldı fakat Eylül-Ekim döneminde TL, en çok değer kaybeden para birimi oldu ve döviz rekor seviyelere çıktı. TL'deki kaybın etkisi ile reel efektif kuru, Ekim ayında gerileme yaşadı. Kur, Kasım ayının ilk haftasında rekor seviye yakınında işlem görmeye devam ediyor.

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