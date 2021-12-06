Türk lirasının değeri hiç bu kadar düşmemişti

Türk lirasının reel değerini gösteren gösterge tüm zamanların en düşük seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayında reel efektif döviz kurunun 54,33 seviyesine gerilediğini açıkladı.

Bu yıl Şubat ayında 69 seviyesine tırmanan kur Haziran ayında 60 seviyesinin altını test etmişti. Sonrasında toparlanma sinyali veren kurda Ekim ayında yine 60'lı seviyeler izlenmişti.

Kasım ayında Dolar/TL yüzde 40'ı aşan yükseliş kaydederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yıllık tüketici enflasyonu yüzde 21,31; üretici enflasyonu ise yüzde 54,62 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirasının ortalama değeri ile nominal efektif Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.

Bloomberg HT