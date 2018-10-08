Türkiye Bankalar Birliği'nden borçlu şirketleri rahatlatacak karar

Türkiye Bankalar Birliğ (TBB) Ekonomik Faaliyetin Desteklenmesine İlişkin Tavsiye Kararını duyurdu.

TBB'nin tavsiye niteliğindeki kararına göre; nakit kredi borcu 15 milyon TL'nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar vadesi gelen taksitleri 24 aya kadar vadelendirebilecek.

30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak spot kredileri ile taksitli kredilerin, bu dönemde vadesi gelen taksitlerin vadelendirilmesi 6 aya kadar anapara ödemesiz olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TBB'nin tavsiye kararı ardından yaptığı açıklamada "15 milyon tl’nin altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz 24 aylık vade ile yapılandırılacak, bu kararı alan bankalar birliği’ne teşekkür ediyorum" dedi.