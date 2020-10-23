Türkiye-Cibuti-Somali arasında deniz yoluyla nakliye hattı kuruluyor

Türkiye-Cibuti-Somali arasında deniz yoluyla doğrudan sefer yapılacak nakliye hattı ile bu rotada faaliyet gösterecek nakliye gemilerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Malların 35-50 gün yerine 9-10 günde teslim edilmesini sağlayan bu lojistik girişim ile Türkiye ile Afrika Boynuzu arasındaki ticaret hacminin artması bekleniyor.

Türkiye-Cibuti-Somali arasında yeni nakliye hattının tanıtımı ve bu rotada faaliyet gösterecek "Africa Sun" ve "Africa Moon" konteyner gemilerinin denize indirilmesi için Sheraton Otel'de tören düzenlendi.

Törene, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Muhammed, Dışişleri Bakanlığı Türkiye-Afrika Ortaklığı Koordinatörü Can İncesu, Ticaret Bakanlığı Anlaşmalardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Fuat Kasımcan, Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Murat Aykan, MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar ve bazı Afrika ülkelerinin diplomatik temsilcileri ile iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi, törende yaptığı konuşmada Afrika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin sürekli arttığını belirterek, 2019'da yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Doğu Afrika - Türkiye ticaret hacminin arttığına da dikkati çeken Abdillahi, "Uzun bir yoldan geldik. Bulunduğumuz yere ulaşmak için muazzam çaba sarf ettik. Ama yeterli değil. Afrika Boynuzu'ndaki iş dünyasının ve bir bütün olarak Afrika'daki özel sektörün ısrarla karşılaştığı bazı zorlukları çözmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu zorlukların ulaşım ve mali hizmetlerle ilgili olduğunu vurgulayan Abdillahi, "Cibuti denizcilik firmasının kurduğu yeni nakliye hattı, sırasıyla 11 bin ve 20 bin ton kapasiteli iki konteyner gemisi ile Türkiye ile Afrika Boynuzu arasında özel olarak faaliyet gösterecek." dedi.

Abdillahi, nakliye süresini 45-60 günden 9-14 güne düşürmesi dolayısıyla bu yeni nakliye hattının "büyük bir fırsat" olduğunu belirterek, hattın büyük bir maliyet tasarrufu ve tedarik zinciri yönetimi konusunda dikkate değer bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

Büyükelçi Abdillahi, "Deniz taşımacılığının yüksek maliyeti Afrika'da hala gerçek bir zorluk ve büyük bir engeldir. Lojistik maliyetleri artırır, Afrikalı üreticilere zarar verir, tedarik zinciri sürecini bozar ve Afrikalı tüketicinin satın alma gücünü aşındırır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE İLE AFRİKA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK

Somali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed ise Cibuti'nin Afrika'nın kuzeyinde stratejik bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Bu girişim, Türkiye ile Afrika Boynuzu arasında uzun vadeli güçlü bir ilişkinin önünü açacaktır." dedi.

Bu deniz yolu hattının Türkiye ile Afrika arasında türünün ilk örneği olduğunu kaydeden Muhammed, "Umarım bu girişim azami kapasiteye ulaşır ve iki taraf arasındaki iş birliğini güçlendirir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Türkiye-Afrika Ortaklığı Koordinatörü İncesu da Cibuti, Somali ve Türkiye arasındaki bu girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki ülkeler ve bölgedeki tüm ülkelerle güçlü bağlara sahip olduğunu aktaran İncesu, "Bu nakliye rotası, teslimat sürelerini önemli ölçüde kısaltıyor. Bu kaçınılmaz olarak ticareti artıracak ve Afrika Boynuzu ile ticaret hacmimizi olumlu yönde etkileyecektir." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı Anlaşmalardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Kasımcan ise Cibuti'nin bölgesinde parlak bir aktör ve Doğu Afrika'ya açılan bir kapı olduğunu söyledi.

Kasımcan, malları 35-50 gün yerine 9-10 günde teslim etmeyi sağlayan bu yeni lojistik girişiminin Türkiye ile Afrika Boynuzu arasındaki ticaret hacmini artırması beklendiğini dile getirdi.