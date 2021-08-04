Yakın tarihte olumsuz haberlerle gündeme gelen Türk bankaları bugün dünyada parmakla gösterilir hale geldi ve bu sağlam bankaların vasfı, ortaklık yapısı gibi konularda bilgi sahibi olmaya çalışanlar Türkiye'deki bankalar kimin, hangi ülkenin tarzı sorularla meraklarını gidermeye çalışıyor.

Ülkemizde halihazırda şubelerinden bağımsız olarak 54 banka bulunuyor.

Türkiye'de 3'ü devlet, 29'u ise yerli ve yabancı sermayeli özel olmak üzere 34 mevduat bankası; 3'ü devlet, 11'i de yerli ve yabancı sermayeli özel olmak üzere 14 kalkınma ve yatırım bankası; 3'ü devlet, 3'ü yabancı sermayeli olmak üzere 6 katılım bankası ve 2 de TMSF bünyesinde olmak üzere toplam 54 yer alıyor.

Bu bankalar yüzlerce şubeyle her gün milyonlarca insana hizmet sağlıyor.

Türkiye'deki bankalar hangi ülkenin

Bütün mevduatı Hazine'ya ait olan Ziraat Bankası bir devlet bankası olarak başı çekiyor.

En çok tercih edilen bankalar arasında yer alan Halk Bankası da devlet bankası olarak biliniyor. Bankanın yüzde 51 hissesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nd bulunurken yüzde 49’u halka açılmış durumda.

Üçüncü ve son devlet bankası ise Vakıfbank. Bankanın yüzde 58 hissesi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde, yüzde 16’sı ise Vakıfbank çalışanlarında bulunuyor. Hisselerin yüzde 25’i ise halka açık vaziyette.

97 yıl önce Ataürk’ün isteği üzerine kurulan İş Bankası’nın yüzde 28’i Atatürk’e aitti. Payların yüzde 40’ı Munzam Sandık Vakfı’nın, yani banka çalışanlarının vakfının ve yüzde 32’si de halka açık şekilde. Atatürk’e ait olan hisse Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’na kalmış durumda.

Türkiye ve İspanya arasındaki ortaklıktan meydana gelen Garanti Bankası'nın yüzde 25’i İspanyol BBVA’ya ait. Yüzde 20’si ise Doğuş Grubu’nun olan Garanti Bankası'nın yüzde 55’i halka açık.

Türk ve Amerikan ortaklı Akbank hisselerinin yüzde 41’i Sabancı Holding’e, yüzde 10’u da Citibank’a ait. Geri kalan paylar ise halka açık olarak işlem görüyor.

Türkiye ve İtalya ortaklığından doğan Yapı Kredi, yüzde 41’le Unicredit’e, yine yüzde 41’le Koç Grubu’na bağlı bulunuyor. Banka paylarının yüzde 18’si ise halka açık şekildedir.

1987'de Yunanlar tarafından kurulan Finansbank, daha sonra Katar ortaklı olmuştur.

Denizbank ise 1938'de Denizcilik Bankası olarak faaliyete başlamıştır. 1997'de Zorlu Grubu'nun satın aldığı banka, daha sonra Rus Sberbank'ın kontrolüne geçmiştir.

Fransa ve Türkiye ortaklığından oluşan TEB, yüzde 68’le BNP Paribas’a, yüzde 28’le de Çolakoğlu Grubu’na bağlıdır. Bankanın yüzde 4’ü halka açıktır.

Türk ve Kazak ortaklı Şekerbank'ın yüzde 34’ü banka çalışanları vakfına, yüzde 34’ü de Kazakistan'a aittir. Hisselerin geri kalanı ise halka açılmış durumdadır.

ING Bank, Hollanda ve Türkiye ortaklığından meydana gelmiştir Banka 2007'de ING Grubu’na satılmıştır.

HSBC ise İngiltere'ye aittir ve yönetimi İngilizler sağlamaktadır.

Lübnanlı Audi Gruba ait olan ve uzun yıllar sonra Türkiye'de ilk kez bankacılık lisansı alarak kurulan Odeabank, Lübnanlıların tekelinde yönetilmektedir.

Türkiye Finans, Suudi Arabistan-Türkiye ortaklığında kurulmuştur. Eski büyük ortakları Ülker ve Boydak Grubu olan bankanın hisselerinin yüzde 60’ı 2008'de The National Commercial Bank’a devredilmiştir.

1989'da kurulan Kuveyt Türk’ün çoğunluk hissesi Kuveytlilerdedir. Bankanın yüzde 19’u da Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindedir.

Albaraka Türk, faizsiz bankacılık hizmeti vermek için kurulmuştur ve bu bankanın paylarının büyük bölümü Bahreyn’de bulunan Albaraka Banking Group’tadır. Albaraka Türk'ün yüzde 23’lük hissesi Borsa İstanbul’da alınıp satılmaktadır.