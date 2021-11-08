Türkiye'deki kadın girişimcilere 600 milyon avroluk finansman

Bankadan yapılan açıklamada, EBRD'nin sağlayacağı yeni finansman imkanının EBRD'nin kadın girişimcilerin desteklenmesi konusundaki kararlılığını yansıttığı, finansmanın uygun şirketlere Türk bankaları aracılığıyla "İşte Kadın" programı kapsamında verilmesinin planlandığı bildirildi.

Finansman desteğinin ilk etapta 50 milyon dolarlık kısmının kredi olarak kullandırılmak üzere DenizBank'a sağlandığı belirtilen açıklamada, gelecek dönemde diğer finansal kurumlara da kadın girişimcilerin desteklenmesi için finansman sağlanacağı kaydedildi.

Program kapsamında kadınların önderliğindeki işletmelerin Kredi Garanti Fonu (KGF) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla risk paylaşımından da yararlanabileceği aktarılan açıklamada, Türkiye'de 2014'te uygulamaya konulan ve kadın girişimcilerin desteklenmesini amaçlayan "İşte Kadın" programı kapsamında, devam eden 3 yıl içerisinde ülkede 5 banka aracılığıyla toplam 300 milyon avroluk finansman sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, program kapsamında kadın girişimcilere finansman sağlanmasının yanı sıra eğitim, danışmanlık, rehberlik ve ağ oluşturma gibi desteklerin de sunulduğu, programdan bu zamana kadar 20 bin kadın girişimcinin yararlandığı vurgulandı.

Açıklamada, EBRD'nin Türkiye'de yüzde 95'i özel sektörde olmak üzere 351 projeye toplam 14 milyar avroluk yatırım yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, "Cinsiyet eşitliği, sağlam iş dünyasının teşvik edilmesinde ve sürdürülebilir büyümenin ilerlemesinde temel bir unsurdur. Güçlü ortak finans kurumlarımızla birlikte çalışan EBRD, kadın girişimciler için finansman açığını kapatmaya ve Türkiye'nin kadınlarının gücünü açığa çıkarması için yardımcı olmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.