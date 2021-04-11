Türkiye, hurma ithalatına 5 yılda 218,6 milyon dolar harcadı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2016'da 26 bin 772 ton, 2017'de 34 bin 214 ton, 2018'de 39 bin 310 ton, 2019'da 37 bin 500 ton ve geçen yıl 42 bin 43 ton hurma ithal edildi.

Söz konusu dönemde, hurma ithalatı rakamlarına bakıldığında ise 2016'da 36 milyon 475 bin dolar, 2017'de 51 milyon 309 bin dolar, 2018'de 47 milyon 738 bin dolar ve 2019'da 37 milyon 321 bin dolarlık ithalat yapıldığı görüldü. Geçen yıl ise 45 milyon 782 bin dolarlık hurma ithalatı yapıldı. Böylece, son 5 yılda toplam 218 milyon 625 bin dolarlık hurma ithal edilmiş oldu.

Geçen sene 13 ülkeden hurma ithalatı yapıldı. Bu ülkeler arasında en çok ithalat 10 milyon 650 bin dolarla Suudi Arabistan'dan yapıldı. Bu ülkeyi 7 milyon 866 bin dolarla İsrail, 6 milyon 466 bin dolarla Filistin ve 5 milyon 953 bin dolarla İran izledi.

İthalata miktar bazında bakıldığında ise ilk sırayı İran alırken bunu, Suudi Arabistan ve Pakistan takip etti.

Bu yılın ilk iki ayında ise hurma ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,5 artarak, 10 milyon 98 bin dolardan 13 milyon 986 bin dolara yükseldi.