Türkiye ile Güney Kore arasında swap anlaşması

Güney Kore Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile swap (takasla ödünç alınan para) anlaşması imzalandığını açıkladı. Swap anlaşması 3 yıl sürecek. İki taraf, anlaşmanın uzatılmasını görüşebilecek.

Güney Kore Merkez Bankası'ndan anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Kore Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün hemen geçerli olmak üzere Kore Wonu-Türk Lirası Swap anlaşması imzaladı. Swap anlaşaması, iki merkez bankası arasında, 2.3 trilyon Güney Kore Wonu veya 17.5 milyar Türk Lirası'na kadar yerel para birimleriyle takas yapma imkanı tanıyor. Geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıldır ve iki taraf arasında karşılıklı anlaşma ile uzatılabilir" denildi.

KAVCIOĞLU HAZİRANDA SÖYLEMİŞTİ

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, haziranda yaptığı açıklamada, Güney Kore ile olan swap görüşmelerinin ilerlediğini söylemişti.

TİCARET DENGESİ GÜNEY KORE LEHİNE

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye 2020 yılında Güney Kore'den 5,7 milyar dolarlık mal alırken (ithalat), 1,1 dolarlık mal sattı (ihracat). Bu yılın ilk 6 ayında Güney Kore'ye verilen dış ticaret açığı ise şimdiden 3,2 milyar doları buldu.

Kaynak: Gazete Duvar