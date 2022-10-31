Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 9 ayda 1,2 milyar TL net kara ulaştı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), bu yılın 9 ayında 1,2 milyar TL net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TKYB, bu yılın ocak-eylül döneminde aktiflerini 2021'in aynı dönemine göre yüzde 131, 2021 sonuna göre yüzde 63 artırarak 79 milyar TL'ye yükseltti.

Banka'nın kredilerinin tutarı, 2021 sonuna göre yüzde 47, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 119 artışla 55 milyar TL'ye ulaştı. Banka, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 78 artışla 1,2 milyar TL net kar açıkladı.

Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 1,86, sermaye yeterlilik oranı da yüzde 16,09 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, sürdürülebilirliği tüm çalışmalarının odağına aldıklarını belirterek, şunları kaydetti

"Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve düşük karbonlu ekonomiye geçişine destek veren Bankamızın, ilk sürdürülebilir eurobond ihracını gerçekleştirdik. Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Bankamız tarafından ihraç edilen ilk sürdürülebilir eurobond'a 100 milyon avro yatırım yaptı. 11 yıl vadeli eurobond ihracından elde edilecek fonun en az yüzde 75'i Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunan yeşil projelerin finansmanı için ayrılırken, kalan kısmı sosyal projelere yönlendirilecek. Bankamız, ihraç kapsamında, ekonomide kadın iş gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar için AFD'nin teknik destek programından da yararlanacak.

Türkiye'nin Etki Prensipleri ile uyumlu ilk Etki Raporu'muzu eylül ayında yayımladık. Güçlü çevresel, sosyal risk değerlendirme uygulamalarımızın bir sonucu olarak, uluslararası alanda tanınan derecelendirme kuruluşu Sustainalytics'in Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) başlıklarının değerlendirildiği risk derecelendirmesinde Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'daki tüm kurumlar arasında birinci, Avrupa'da AYB, KfW ve EBRD'den sonra dördüncü banka olma başarısını elde ettik."

Banka'nın ana misyonunun Türkiye'nin kalkınma hedeflerine uygun yatırımları desteklemek olduğunu vurgulayan Öztop, uluslararası finans kuruluşlarından kaynaklar sağlayarak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerini desteklediklerini, KOBİ'lerin yanında yer aldıklarını aktardı.

Öztop, "Pandeminin etkilerinin azaltılması, altyapı yatırımlarının ve imalat sektörlerinin desteklenmesi, istihdamın artırılması gibi temalara yönelik olarak yurt dışından sağladığımız kaynaklar 5 milyar doları aştı. Bu finansman imkanlarının yaklaşık yüzde 40'ı son 4 yılda Bankamızın yeniden yapılanma sürecinde sağlandı. İstikrarlı büyüme için güven duyulan bir kurum olmanın sorumluluğuyla kaynaklarımızı artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kalkınmasına, danışmanlık ve yatırım bankacılığı hizmetleriyle katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Öztop, "Tarım ekosistemini teknolojiyle buluşturan dijital tarım platformu Tarfin'in fon kullanıcısı, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama şirketinin ihraççı olduğu sukuk (kira sertifikası) ihracına aracılık ettik. Bu işlem, aynı zamanda Tarfin için de ilk sukuk ihracı oldu. Yazılım ve teknoloji geliştirme şirketi OBASE Bilgisayar'ın da yüksek başarıyla sonuçlanan halka arzına aracılık etmekten, sermaye piyasalarımızın gelişmesine katkıda bulunmaktan dolayı ayrıca mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Öztop, kamu kaynaklarının ülke kalkınmasına odaklı sermaye yatırımlarına dönüştürülmesi amacıyla Banka tarafından kurulmuş olan Türkiye Kalkınma Fonu ile bölgesel kalkınmaya, inovasyona ve girişimcilik ekosistemine stratejik destek verilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Türkiye Kalkınma Fonu'nun alt fonlarından Bölgesel Kalkınma Fonu ve Teknoloji ve İnovasyon Fonu'na KOSGEB'in de yatırımcı olarak katılmasıyla 5 alt fon aracılığıyla yönettikleri fon büyüklüğünün 1,5 milyar TL'ye ulaştığını bildiren Öztop, 212, ScaleX, 500, Revo ve DCP gibi Türkiye'nin önde gelen girişim sermayesi fonlarına taahhüt edilen toplam 10 milyon avroyu aşan yatırım tutarı çerçevesinde, Türkiye girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ettiklerini aktardı.

Öztop, Türkiye’nin ilk ve tek yerli endüstriyel enzim üreticisi Livzym firmasına Ağustos 2022'de 3 milyon dolar yatırım yaptıklarını da belirtti.