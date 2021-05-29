Türkiye Slovakya'ya otobüs ihraç edecek

Otokar, kent körüklü otobüsleri için Bratislava toplu taşıma şirketi Dopravny Podnik Bratislava'dan (DPB) 40 adetlik sipariş aldı.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre şirket, otobüs ihracatı yaptığı ülkeler arasına Slovakya'yı da ekliyor.

Kendi tasarımı ve üretimi otobüslerle ihracat pazarlarında büyümeye devam eden Otokar'ın, başta Avrupa olmak üzere 50'den fazla ülkede otobüsleri kullanılıyor.

Otokar, son olarak Bratislava toplu taşıma şirketi DPB'den 40 adet kent körüklü otobüsü siparişi aldı. Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda üretilecek otobüslerin 2021 yılı sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, şunları kaydetti:

"Bu siparişle birlikte Orta ve Doğu Avrupa'da büyüme hedefimizde önemli bir adım daha atarak Slovakya'yı otobüs ihracatı yaptığımız ülkeler arasına ekliyoruz. Bugün otobüslerimiz Türkiye'nin yanı sıra, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Malta, Romanya, Polonya, Letonya, Sırbistan, Bulgaristan başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde şehir içi toplu taşımacılıkta kullanılıyor. Türkiye'de tasarlanan ve üretilen otobüslerimizin dünyanın önde gelen şehirlerinde kullanılmasından büyük gurur duyuyoruz."

Otokar Ticari Araçlar Uluslararası Satış Pazarlama Direktörü Hakan Bubik, sipariş alınan kent körüklü otobüslerinin Bratislava'nın toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda üretileceğini belirterek, "Otobüsler geniş iç hacmi ile Bratislava şehri toplu taşıma hizmetlerinde eşsiz konfor sunacak. DPB'nin istekleri doğrultusunda, yolcuların seyahat deneyimini keyifli kılacak ve şoförlerin sürüş konforunu arttıracak birçok yenilik ilk defa bu araçlarla Avrupa pazarına sunulacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, kent körüklü otobüsleri, modern iç ve dış görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşuyla da dikkati çekiyor.

Koltuk başına düşük işletme maliyeti sunacak Bratislava'nın kent körüklü otobüsleri güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadediyor.

ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunan araç, toplu ulaşımda üst düzey konfor sunarken, kent körüklü otobüsler yüksek yolcu kapasitesiyle de ön plana çıkıyor.

Bratislava'nın istekleri doğrultusunda üretilecek kent körüklü otobüslerinde birçok yeni özellik yer alacak. Otomatik yolcu sayımı gerçekleştirecek araçlarda wi-fi bağlantısının yanı sıra USB şarj bölümleri de bulunacak.

Otobüslere yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralarla, görme engelliler de dahil olmak üzere, tüm yolculara güvenlik sağlayacak modern bir bilgi sistemi de araçlarda yer alacak.

Kent Körüklü otobüslerinde yolcular, bilgi sistemlerinden güncel haberleri, hatların ve aracın mevcut hareketini gerçek zamanlı takip edebilecek.

Geniş kapıları, alçak tabanlı girişi ve engelli rampası ile engelli, çocuklu ve yaşlı yolcuların rahatça otobüslere inip binmelerini sağlayan kent körüklü, Bratislava ulaşımına yeni bir soluk getirecek.

AA