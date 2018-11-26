Türkiye’nin ilk LPG Ar-Ge Merkezi hizmete girdi

Aygaz'dan yapılan açıklamaya göre, 772 metrekarelik alan üzerinde 2,5 milyon liralık yatırımla faaliyete geçen Ar-Ge merkezi, "Geleceğin Yakıtı" olarak kabul edilen LPG’nin kullanım alanlarının genişletilmesi ve verimliliğinin artırılması konularında yapacağı yeniliklerle daha temiz bir dünyaya katkıda bulunmayı hedefliyor.

Toplam 18 uzmanın görev aldığı merkezde LPG ile çalışan yeni ürünlerin geliştirilmesi, LPG ürün kalitesinin artırılması, akıllı ürünler ile dijitalleşmenin sağlanması, otomasyon sistemleri ile verimliliğin artırılması, alternatif ve temiz enerji kaynaklarının araştırılması ile tüketicilerin yanı sıra ülke ekonomisine ve çevreye olan katkının artırılması amaçlanıyor.

Halen merkezde yürütülen çalışmalardan birini, "dünyada bir ilk olan" Greenodor projesi oluşturuyor. Patentli proje kapsamında, renksiz ve kokusuz bir gaz olan LPG’nin kaçak durumunda fark edilmesi amacıyla kokulandırılmasında kükürt kullanımının sıfırlanması hedefleniyor.

Yanıcı olmayan kükürt oksitler, atmosferde 40 günlük kalıcılığıyla en önemli hava kirleticiler arasında yer alıyor. Aygaz Ar-Ge Merkezi’nde, 10 farklı ülkede marka tescili bulunan Greenodor projesiyle otogaz ve tüpgazda kokulandırıcı olarak kükürt kullanımına son verilerek, geleceğin yakıtı LPG'nin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir araca dönüştürülmesi için çalışılıyor.

Temel faaliyet alanlarını, yeni ürün geliştirme, alternatif yakıt ve temiz enerji ve makina ve proses geliştirme olarak belirleyen Ar-Ge merkezi, çalışmalarını TÜBİTAK, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi akademik ve bilimsel kuruluşlarla iş birliği halinde sürdürüyor ve sanayi-üniversite iş birliği alanında farklı üniversiteler ile de çalışmalar planlıyor.

Kaynak: AA



