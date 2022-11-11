Twitter'da uzaktan çalışma dönemi sona erdi

Twitter, pandeminin hafiflemesinin ardından geçtiğimiz mart ayında ofislerini yeniden açmış, ancak isteyen personelin evden çalışmaya devam edebileceğini belirtmişti.

Bloomberg News'ün aktardığına göre Musk, Twitter personelinin haftada 40 saat çalışmasını bekliyor. Musk, gönderdiği elektronik postada ayrıca, aboneliğin Twitter'ın gelirinin en az yarısını oluşturduğunu görmek istediğinin altını çizdi.

Musk'ın uzaktan çalışma ve çalışma saatleri konusundaki yaklaşımı, kurucusu olduğu SpaceX ve Tesla şirketlerindeki politikasını yansıtıyor. Musk, bu şirketlerdeki çalışanlarına "ya 40 saat çalışmayı kabul et, ya da ayrıl" talimatını vermişti.

Kaynak: Euronews