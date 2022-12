Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Hizmet, eser ve açılış şölenimiz artarak devam edecek

Karaismailoğlu, Çanakkale'deki temasları kapsamında, 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki Şantiye Alanı'nda bulunan köprünün Ana Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada merkez sorumlularından çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, kameralardan köprüdeki son durumu izledi.

Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi önemli yapılar ve otoyolların yapımları kadar işletmelerinin de çok önemli olduğunu söyledi.

Bu yapıları ayakta tutmak için önemli bir işletme performansı göstermenin gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Sadece bu 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun işletmesinde 300 tane arkadaşımız çalışmakta. 24 saat görev yapmakta. Şu anda bulunduğumuz kontrol merkezi gibi kontrol merkezleri bütün otoyollarda var. Buradan 7-24 bütün trafik izlenmekte. Bu otoyola giren vatandaşımız girdiği noktadan bu otoyolu terk edene kadar bir kontrol altında. Güvenli bir şekilde bu otoyolu kullanıp, otoyolun çıkışına kadar da bu merkezden takip edilmekte. Burada olay algılama kameraları, trafik kameraları, meteorolojik sensör ve bakım ekipleriyle birlikte çok yoğun bir performans gösteriliyor. Tam 300 tane arkadaşımız 7-24 bu merkezde ve otoyolumuzda çalışmakta. O yüzden bu işletmede iyi bir performans göstermek gerekiyor."

Karaismailoğlu, bakanlıklarınca tüm otoyolların ve normal kara yollarının akıllı olarak inşa edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kaliteyi, konforu ve güvenliği daha da artırıyor. Burada herhangi bir olağandışı bir hareket halinde kontrol merkezi olay algılama kameralarından hemen alarm geliyor. Buradaki arkadaşlar orya müdahale ediyor ve dakikayı bile bulmayan sürede oradaki araca veya herhangi bir farklı cisme ulaşarak, burayı güvenli hale getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz."

Bakan Adil Karaismailoğlu ve beraberindekiler daha sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yükseklikteki kulelerinin üzerine yerleştirilen ve Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları sırasında topa sürdüğü mermileri anlatan figürleri incelemek üzere Avrupa yakasındaki köprü ayağına geçti.

Köprünün Avrupa yakasındaki kulesinde 318 metre yükseklikte bulunan bölümüne asansörle çıkan Karaismailoğlu burada teknik ekipten bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir gurur projesinin en üst noktasında olduklarını dile getirdi. Adil Karaismailoğlu, "Biz 318 metreyi artık bugün itibariyle 334 metreye çıkardık. Hem iki kulenin ayaklarında sağda solda hem de diğer ayaklarda Seyit Onbaşı’nın top mermilerinin figürlerini yerleştirmiş olduk. Artık deniz yüzeyinde 334 metrelik ayak yüksekliklerimiz var. Ama bizim deniz altında da 45 metre su derinliği ve bu derinliğin altında da 50 metreye uzayan 370 adet kazıklarımız var. 65 bin ton ağırlığındaki beton kesonlar ve onun üzerinde 33 adet bloktan oluşuyor. Bir puzzle parçası olarak 318 metreye kadar ulaşmıştık. Şu anda mermi figürleriyle beraber 334 metreye çıkmış bulunuyoruz." dedi.

Çanakkale’de köprü olmadan önce ulaşımın çok meşakkatli olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Burada saatlerce süren yolculuklar vardı. Denizin ve havanın müsaade ettiği kadar feribotların çalışabileceği kadar ulaşım sağlanıyordu. Feribota bindikten sonra yarım saat süren bir yolculuk yapılıyordu. Şu anda bu süreyi köprünün yapılmasıyla birlikte 6 dakikaya düşürdük. Bu gurur projemizi Türkiye'ye vurulmuş en kıymetli mühürlerden birisi olarak görüyoruz. Çanakkale'de olmuş olması, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açılmış olması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün dünyada krizlerin konuşulduğu bir dönemde Türkiye'de yatırımların arttırılarak devam ettiğini belirten Adil Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu hizmet, eser ve açılış şölenimiz artarak devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 20 yıldır yaptığımız yatırımlar ile Türkiye'nin önünü açtık. Tüm tıkanıklıkları ortadan kaldırdık. 250 milyar doların üzerine çıkan ihracat rakamları ile Türkiye en büyük ve en hızlı ilerlemelerini gösterdi. Bu güçlü alt yapı üzerinde Türkiye büyümeye devam edecek. Amacımız ve hedefimiz dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasında Türkiye güçlü bir şekilde yerini alacaktır. Bizim de hedefimiz bu altyapıyı oluşturmak, Türkiye'nin her noktasına konforlu ve hızlı yollar ile Türkiye’nin büyümesini dinamosunu gerçekleştirmektir. Son 20 yıldır yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye akaryakıttan, zamandan ve maliyetlerin azalması nedeniyle tam 28 milyar dolarlık her yıl tasarruf sağlıyor. Bu sayede her yıl trafik kazalarının yüzde 82 azalması nedeniyle tam 13 bin 100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. O yüzden durmak yok, yola devam diyoruz."

Karaismailoğlu, buradaki ziyaretin ardından direksiyon başına geçip basın mensuplarıyla birlikte Avrupa yakasından Asya yakasına minibüsle gitti.

Bakar Adil Karaismailoğlu'na, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ile köprünün yapımını üstlenen şirketlerin temsilcileri, yüklenici firmalar ile kurum müdürleri eşlik etti.