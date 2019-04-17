Ülker ve Deniz Feneri Ramazan için iyilikte buluşuyor…

Yaklaşan ramazan ayında hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan STK ve özel sektör işbirliğine bir yenisi daha eklendi.

Bunun en son örneği Ülker ve Deniz Feneri Derneği’nden geldi.

Ülker ve Deniz Feneri, iyilikte buluşarak yaklaşan ramazan öncesi Türkiye’deki ihtiyaç sahibi yoksul aileleri sevindirecek.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz bu yıl ramazan öncesi 26 bin koli gıda yardımı ve 2 bin yetime 12 ay boyunca 125 TL harçlık için mutabakata vardı.

Yapılan mutabakat gereği Dernek bu yardımların dağıtılmasını organize edecek.

Ayrıca Deniz Feneri’nin bir başka projesi olan 1001 çocuk 1001 dilek içinde Ülker grubu 1000 adet çocuk menülerinden oluşan koli vermeyi taahhüt etti

Derneğin Genel Başkanı Mehmet Cengiz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Faaliyete başladığımız ilk günden bu yana olduğu gibi bu Ramazan’da da ulaştıracağı yardımlarla binlerce ihtiyaç sahibi aileyi ve sunduğu birbirinden farklı Ramazan projeleri ile hayırseverleri mutlu edeceğiz. Bu Ramazan’da Türkiye’nin en önemli markası Ülker’in Ramazan ayına yönelik yardım projesinde Deniz Feneri’ni çözüm ortağı olarak tercih etmesi bizi çok mutlu etti. Bu vesile ile Sayın Murat Ülker ve Ülker ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 21 yıldır mazlumların ve yoksulların umudu olmaya dünyada ve Türkiye’de devam edeceğiz.”

Ülker ise resmi internet hesabından Ülker’in sosyal sorumluluğunu şöyle tarif ediyor “Biz her insanın, hangi ülkede yaşarsa yaşasın, güzel bir çocukluk geçirme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz…” Kurucu ve Onursal Başkanımız Sabri Ülker’in bu sözü, bizim için her alanda yol gösterici ve ilham kaynağı oldu. Böylece tüm sosyal sorumluluk projelerimiz, ‘çocuk ve mutluluk’ ana fikri üzerine kuruldu.

1944 yılından bu yana Ülker ile onlarca kuşak yetişti. Sosyal sorumluluk alanındaki duyarlılığımız ve devamlılığımız, köklü tarihimizden geliyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de, çocukları mutlu edecek projeleri desteklemeye öncelik veriyoruz. Spor, sanat-sinema ve dengeli beslenme eğitimi olmak üzere üç başlık altında topladığımız projeler sayesinde, çocukların fiziksel, sosyal, kültürel ve zihinsel gelişimine yatırım yapıyoruz.