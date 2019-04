Uluslararası Enscon konferansı tamamlandı

Enerji konusunda, uluslararası bilimsel saygınlığı olan Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi (International Congress of Energy, Economy and Security - ENSCON’19) kongresi çok sayıda kurum, kuruluş ve üniversitelerin desteğiyle 6-7 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Hilton Kozyatağı Otel’de gerçekleştirildi.

Akademisyen Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan ve Doç. Dr. Ayfer Gedikli koordinatörlüğünde düzenlenen kongrede enerji konusu farklı boyutlarıyla ele alındı. Kongrenin, bu seneki teması sürdürülebilir enerji politikaları çerçevesinde olmuş. İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen “Sustainable Energy Policies: Global Trends, Country Cases and Policy Suggestions” isimli açılış panelinde enerji ekonomisi konusunda dünyanın en önemli biliminsanlarından olan Prof. Dr. Muhammad Shahbaz yanı sıra Doğu Akdenizde ülkemiz tarafından yürütülen doğal gaz arama çalışmaları esnasında önemli rol üstlenen KKTC eski Enerji ve Ekonomi Bakanı Sunat Atun ile Azerbaycan milletvekili Prof. Dr. Elman Nasirovun katılımların ek olarak American University of Beirut’dan Doç. Dr. Leila Dagher, University of Castilla-La Macha’dan Dr. Daniel Balsalobre Lorent, Leeds Business School’dan Dr. Muhamad Ali Nasir sunum gerçekleştirdi.Kongrede Türkiye’nin enerji politikalarını, enerjinin geleceğini ve enerji iş birliklerini tartışıldı. Kongrede ayrıca alanında yetkin biliminsanları tarafından hazırlanmış 80 civarında bilimsel tebliğ sunuldu.

“KIBRIS KONUSU ENERJİ EKSENİNE KAYDI”

KKTC eski Enerji ve Ekonomi Bakanı Sunat Atun ve UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun kongrede, Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu dönemde geliştirerek imzaladığı “TC-KKTC Enerji İşbirliği” anlaşmalarının içeriğini anlattı. Bakanlık döneminde yapılan çalışmaları aktaran Atun, Gaz ve Petrol alanındaki TPAO’nun yetkilendirilmesi, sismik araştırmalar ve elektrik enterkonnekte bağlantısı anlaşmalarının önemini vurguladı. Atun ayrıca, Kıbrıs konusunun siyasi eksenden enerji eksenine kaydığını vurguladı.