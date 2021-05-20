Uluslararası konferansta 'İslami finans' konuşulacak

KTO Karatay Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, konferansta Kovid-19'un sosyal ve ekonomik hareketliliği azaltmasıyla ortaya çıkan duraksamanın, başta İslami finans ve katılım bankacılığı olmak üzere kamu ve özel sektör üzerindeki etkilerine ve çözüm yollarına odaklanılacak.

Online olarak 22-23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek konferansın açılış konuşmalarını ise Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Daire Başkanı Tarık Akın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yapacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi Döndüren, son 10 yıl içinde yaşanan finansal krizlerin, ülkeleri ekonomi ve finans alanında yeni arayışlara yönelttiğini belirtti.

Faizsiz ekonomi ve finans sisteminin birçok ülke ve araştırmacı tarafından gündeme alındığını ifade eden Döndüren, şunları kaydetti:

"Özellikle İslam ekonomisi ve finansı üzerine yöneltilen bu sorgulamalar, sektörün gelişmesini sağlamıştır. İslami ekonomi anlayışı, yeni teknolojilerin yaygın hale gelmesi ve sermaye birikiminin gerçekleşebilmesi için fon tedarikinde bulunma fonksiyonu dolayısıyla da İslami finans sistemi başta İngiltere olmak üzere Amerika ve diğer Avrupa ülkeleri, bu sistemi mercek altına almak üzere çalışma grupları oluşturmaktadır. Malezya'dan İngiltere'ye, Körfez ülkelerinden Türkiye’ye ve diğer birçok ülkeye kadar dünya genelinde İslami finans alanında 40'a yakın üniversite İslami finans yüksek lisans programları sunmaktadır."

Döndüren, yükselen İslam finansı için Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesinde 'İslam İktisadı ve Finans Bölümü' kurulduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde bu alanda ilmi olarak yeni bilgiler üretme, araştırmalar yapma ve ortaya çıkacak kalifiye insan kaynakları ihtiyacını karşılamak üzerine kurulan bölüm öncülüğünde düzenlenecek konferansta, 'İslami Finans, İslami Sosyal Finans, KOBİ'ler, İslami Finans Eğitimi, İslami Sermaye Piyasaları, Finansal Teknolojiler' başlıkları altında 6 oturum düzenlenecek. Oturumlarda hem yurt dışından hem de Türkiye'den İslami finans üzerine uzman öğretim görevlileri ve sektör temsilcileri yer alacak." ifadelerini kullandı.

AA