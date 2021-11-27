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"Un stokları bitene kadar ekmeğe zam yok"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası, girdi maliyetlerindeki artışa karşın stoklarındaki un tükenene kadar ekmek fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı.

Ekonomi Finans 27.11.2021, 12:37
"Un stokları bitene kadar ekmeğe zam yok"

Halk Ekmek Fabrikasından yapılan açıklamada, enerjiden nakliyeye, ham maddeden işçi maliyetlerine kadar birçok kalemde artış yaşandığını belirtildi.

Bu artış nedeniyle 250 gramlık ekmeğin toplam maliyetinin 1 lira 86 kuruşa yükseldiği belirten açıklamada, "Elimizdeki un stokları bitene kadar 250 gram ekmek, satış mağazaları, halk ekmek büfeleri ve başkent marketlerde 1 lira 25 kuruş olarak satılacak." bilgisi verildi.

Açıklamada 250 gramlık ekmeğin maliyet tablosuna ise şu şekilde yer verildi:

- Piyasa ortalama 1 kg ekmeklik un fiyatı: 5 TL

- Ham madde maliyeti: 1,07 TL

- İşçilik, enerji ve diğer fabrika giderleri: 0,58 TL

- Nakliye maliyeti: 0,09 TL

- Büfe payı: 0,12 TL

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