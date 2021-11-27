"Un stokları bitene kadar ekmeğe zam yok"
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası, girdi maliyetlerindeki artışa karşın stoklarındaki un tükenene kadar ekmek fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı.
Ekonomi Finans 27.11.2021, 12:37
Halk Ekmek Fabrikasından yapılan açıklamada, enerjiden nakliyeye, ham maddeden işçi maliyetlerine kadar birçok kalemde artış yaşandığını belirtildi.
Bu artış nedeniyle 250 gramlık ekmeğin toplam maliyetinin 1 lira 86 kuruşa yükseldiği belirten açıklamada, "Elimizdeki un stokları bitene kadar 250 gram ekmek, satış mağazaları, halk ekmek büfeleri ve başkent marketlerde 1 lira 25 kuruş olarak satılacak." bilgisi verildi.
Açıklamada 250 gramlık ekmeğin maliyet tablosuna ise şu şekilde yer verildi:
- Piyasa ortalama 1 kg ekmeklik un fiyatı: 5 TL
- Ham madde maliyeti: 1,07 TL
- İşçilik, enerji ve diğer fabrika giderleri: 0,58 TL
- Nakliye maliyeti: 0,09 TL
- Büfe payı: 0,12 TL
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