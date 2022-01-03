Üretici fiyatları yaklaşık yüzde 80 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %19,08 bir önceki yılın Aralık ayına göre %79,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %43,86 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %62,84, imalatta %77,44, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %117,14, su temininde %33,99 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %92,13, dayanıklı tüketim malında %46,16, dayanıksız tüketim malında %54,23, enerjide %122,76, sermaye malında %51,17 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %12,69, imalatta %18,88, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %24,41, su temininde %1,87 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %21,21, dayanıklı tüketim malında %12,04, dayanıksız tüketim malında %16,50, enerjide %20,38, sermaye malında %15,53 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış; %21,45 ile giyim eşyası, %25,85 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %28,61 ile deri ve ilgili ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %161,88, ham petrol ve doğal gaz %138,51, ana metaller %130,91 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış; %1,87 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, %2,80 ile diğer ulaşım araçları, %3,61 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller %24,73, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %24,41, tekstil ürünleri %23,92 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.