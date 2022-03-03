Üretici fiyatları yüzde 105'ten fazla arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2022 dönemine ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %7,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %105,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,83 artış gösterdi.



Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Şubat 2022









Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Şubat 2022







Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %97,86 arttı



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %98,70, imalatta %97,86, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %202,51 ve su temininde %33,73 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %115,13, dayanıklı tüketim malında %69,20, dayanıksız tüketim malında %70,00, enerjide %188,47 ve sermaye malında %71,90 artış olarak gerçekleşti.





Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2022









Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %5,60 arttı



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %6,39, imalatta %5,60, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %24,66 ve su temininde %7,37 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %5,33, dayanıklı tüketim malında %7,66, dayanıksız tüketim malında %5,38, enerjide %19,98 ve sermaye malında %4,79 artış olarak gerçekleşti.





Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Şubat 2022









Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi



Yıllık en düşük artış %33,73 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, %34,41 ile giyim eşyası, %37,68 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz %213,67, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %202,51 ve kok ve rafine petrol ürünleri %198,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.





Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2022









Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 11 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi



Aylık en düşük artış; %1,20 ile tütün ürünleri, %2,82 ile giyim eşyası, %2,90 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %24,66, ham petrol ve doğal gaz %20,52 ve temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %17,63 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.





Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Şubat 2022

