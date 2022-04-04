Üretici fiyatları yüzde 115 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %9,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %114,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,30 artış gerçekleşti.



Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Mart 2022





Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Mart 2022





Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %106,55 arttı



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %110,36, imalatta %106,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %228,94 ve su temininde %42,34 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %122,92, dayanıklı tüketim malında %75,85, dayanıksız tüketim malında %79,70, enerjide %214,87 ve sermaye malında %76,55 artış olarak gerçekleşti.



Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Mart 2022





Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %8,92 arttı



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %9,08, imalatta %8,92, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %11,85 ve su temininde %6,88 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %8,86, dayanıklı tüketim malında %5,65, dayanıksız tüketim malında %8,59, enerjide %15,62 ve sermaye malında %5,40 artış olarak gerçekleşti.



Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Mart 2022





Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi



Yıllık en düşük artış; %38,82 ile giyim eşyası, %42,34 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, %43,17 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %256,44, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %228,94, ham petrol ve doğal gaz %221,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Mart 2022





Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi



Aylık en düşük artış; %1,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, %2,96 ile deri ve ilgili ürünler, %3,03 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %35,99, diğer metalik olmayan mineral ürünler %14,40, ana metaller %12,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Mart 2022





Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteni yayımlanma tarihi 05 Mayıs 2022'dir.