Van'ın koyunları Katar'a gitti

Türkiye'nin en fazla küçükbaş hayvan varlığına sahip illerinden Van'da, salgın sürecinin ardından 1250 küçükbaş hayvan Katar'a ihraç edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019'da 30 yıl aradan sonra Van'dan Katar'a 32 bin 425 koyunun ihraç edildiği hatırlatıldı.

Bu yıl da 1250 baş kesimlik erkek toklunun Katar'ın başkenti Doha'ya gönderildiği belirtilen açıklamada, Saray ve Özalp ilçelerindeki işletmelerde yetiştirilen Akkaraman ve melezi ırklarından olan hayvanların Ankara Esenboğa Havalimanı'na nakledildiği ve buradan uçakla Katar'a götürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van'ın koyun varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Kentin hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Görentaş, "Yeni pazarlara açılmanın ülkemiz ve Van ekonomisine ciddi bir katkısı olacaktır. Bu ihracat bir başlangıç. Yaklaşık 3 bin toklu daha Katar'a gönderilecek. Yurt dışı pazarlarına ulaştıkça ilimiz koyunculuğunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bu ihracatın ülkemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA