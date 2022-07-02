Varlık Barışı'nda başvuru süresi 9 ay uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Varlık Barışı'na başvuru süresini 9 ay uzattı.

Uygulama, yurtdışında altın, döviz gibi varlıkların Türkiye'ye getirilmesini kapsama alınıyor. Düzenlemeyle, yurtiçi ve yurtdışındaki döviz, altın gibi ekonomik değerler, banka veya aracı kurum vasıtasıyla finansal sisteme dahil oluyor.

Varlık Barışı'ndan faydalananlar bildirdikleri varlıklar için vergi ödemiyor.